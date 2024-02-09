Обезьяна, Свинья и Крыса. Рожденные под этими знаками люди будут иметь серьезный и очень откровенный разговор, пишет 24 Канал.

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Обезьяна

В Китайскую новогоднюю ночь Обезьяны могут наконец узнать правду о любимом человеке. Не обойдется без серьезного разговора и в конце концов разрыва.

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Свинья

Рожденные в год Свиньи этой ночью могут наладить отношения с особенным человеком. Все будет легко и непринужденно. Интересно, что в глубине души двое могли об этом давно думать.

Гороскоп для Свиньи / Коллаж 24 Канала

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Крыса

В новогоднюю ночь Крысы узнают много интересного о партнере. Впрочем, это их совсем не оттолкнет, а даже наоборот укрепит чувства и отношения.

Гороскоп для Крысы / Коллаж 24 Канала