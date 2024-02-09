Обезьяна, Свинья и Крыса. Рожденные под этими знаками люди будут иметь серьезный и очень откровенный разговор, пишет 24 Канал.
Обратите внимание Китайский гороскоп на год Дракона: какие 3 знака будут иметь много тайн от партнера
Обезьяна
В Китайскую новогоднюю ночь Обезьяны могут наконец узнать правду о любимом человеке. Не обойдется без серьезного разговора и в конце концов разрыва.
Гороскоп для Обезьяны / Коллаж 24 Канала
Узнайте уже сейчас Какие 3 знака зодиака в Китайский Новый год останутся с разбитым сердцем
Свинья
Рожденные в год Свиньи этой ночью могут наладить отношения с особенным человеком. Все будет легко и непринужденно. Интересно, что в глубине души двое могли об этом давно думать.
Гороскоп для Свиньи / Коллаж 24 Канала
Интересно Кого ждет финансовый крах в 2024 году: китайский гороскоп для всех знаков зодиака
Крыса
В новогоднюю ночь Крысы узнают много интересного о партнере. Впрочем, это их совсем не оттолкнет, а даже наоборот укрепит чувства и отношения.
Гороскоп для Крысы / Коллаж 24 Канала