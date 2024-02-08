Так, Овен, Лев и Дева в Китайский Новый год останутся с разбитым сердцем. Интересно, что один из этих знаков изменит партнеру, передает 24 Канал.

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Овен

Китайский Новый год будет не похожим на обычный. Овны останутся наедине с разбитым сердцем и собственными переживаниями. И все потому, что в отношениях думали только о себе самих, игнорируя потребности и желания партнера.

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Дева

Вероятно, последние месяцы были нелегкими. Девы будто потеряли связь с партнером. Все совсем не так, как было в начале. Более того, что ни день, то все хуже и хуже. Возможно, самое время принять это сложное решение. Китайский Новый год будет тяжелым, впрочем, вскоре все изменится. Главное – позволить себе быть счастливыми.

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Лев

Не устояли перед соблазном, а дальше вероятно будут жалеть об этом всю жизнь. Измена разрушит отношения. Интересно, что разбитое сердце будет не только у партнера, но и у самого Льва.

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