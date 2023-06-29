Ссора, что испортит день, и финансовые риски: гороскоп на 29 июня
Гороскоп на 29 июня прогнозирует Близнецам ссору, которая испортит весь день. Козерогам можно идти на финансовые опасности. Весов ждет безумный успех сегодня.
Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 29 июня для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Овнов
Овнам лучше не делать сегодня дорогие покупки. Откажитесь от покупки мебели, техники и драгоценностей – так лучше для вашего бюджета.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Тельцов
Тельцам следует подготовиться к вероятной проверке на работе. Уделите внимание своей организации и не забывайте о деталях.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Близнецов
Среда может принести неприятную ссору с близким человеком, который испортит весь день. Есть шанс избежать конфликта – не реагировать на провокации.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Раков
Сегодня на работе Ракам рекомендуется по максимуму проявить свою харизму и обаяние. Ваши старания и способности могут привести к повышению зарплаты или лучшему месту на работе.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Львов
Львам нельзя расслабляться в этот день – вас очень хотят обидеть. Сегодня вы не можете показать слабость: отстаивайте свои границы.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Дев
Моральное состояние Дев будет не лучшим – вы будете нуждаться в поддержке и релаксации. Ваша чувствительность к вещам может показаться с плохой стороны.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Весов
Весы могут смело браться сегодня за любые дела. 29 июня – однозначно ваш день, будет везти буквально во всем.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Скорпионов
Скорпионам следует раскрыть свои коммуникативные навыки. Вас могут ждать новые знакомства или встречи – навыки общения помогут установить контакты и откликнуться на развитие.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Стрельцов
Стрельцы должны в этот день взять на себя ответственность. Скорее всего, трудности будут касаться работы.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Козерогов
Этот день благоприятен для Козерогов по поводу финансовых рисков. Им можно делать инвестиции и проявлять себя в новом бизнесе.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Водолеев
Водолеи столкнутся с несправедливостью, которая будет весь день напоминать о себе. Примите мнение, что вы не можете иметь сферу влияния повсюду.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Рыб
Вопрос, что так долго беспокоил Рыб, сегодня решится. Продолжайте в том же духе.