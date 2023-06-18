Провокации для Козерогов и гениальная идея в Весов: гороскоп на 18 июня

Гороскоп на 18 июня прогнозирует Ракам плохое настроение. Скорпионам сегодня лучше не принимать важные решения. Для Рыб воскресенье должно стать днем отдыха – дела не будут удаваться.

Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 июня 2023 для Овнов

Овнов ждет спокойный день: все будет идти своим ходом. Сегодня можно позаботиться о планах на неделю и месяц, подумать над целями.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 июня 2023 для Тельцов

Тельцам осталось несколько шагов к повышению или новой должности. Соберите всю уверенность в себе и продемонстрируйте свои навыки.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 июня 2023 для Близнецов

Четыре стены и Близнецы – плохое сочетание. Старайтесь больше двигаться сегодня, общаться с людьми и проводить новые знакомства.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 июня 2023 для Раков

Раки могут проснуться сегодня с плохим настроением. Чтобы избавиться от негатива, астрологи советуют заняться бытовыми делами. Это своеобразная медитация – после уборки вы точно будете довольны собой.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 июня 2023 для Львов

Львы в последнее время работают над ложным делом, которое не доставляет им ни удовольствия, ни пользы. Попытайтесь себя в другой сфере и прекратите стучать туда, где вам не откроют.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 июня 2023 для Дев

Девы услышат просьбу о помощи от друзей – не стоит отказывать. Помощь с вашей стороны поможет удачным взаимоотношениям и может вернуться вам в будущем.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 июня 2023 для Весов

Весы много работают над своим бизнесом, и сегодня их может посетить гениальная идея. Обязательно обсудите его со своими единомышленниками и коллегами. Прислушивайтесь к советам, даже если они могут вам не понравиться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 июня 2023 для Скорпионов

Астрологи прочат Скорпионам появление важного решения, которое предстоит принять в ближайшее время. Звезды советуют не делать этого сегодня – есть вероятность ошибки.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 июня 2023 для Стрельцов

Для Стрельцов предполагается удачный день для близости с родными. День следует провести в непринужденной атмосфере и по откровенным разговорам рядом с близкими.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 июня 2023 для Козерогов

Козерогов будут испытывать на стойкость и провоцировать к бурным эмоциям. Следует учиться держать себя в руках, потому что в противном случае будет очень трудно вернуть душевное равновесие.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 июня 2023 для Водолеев

Сегодня Водолеи могут быть смелыми и уверенными. День благоприятен для поставления целей и первых шагов к успеху.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 июня 2023 для Рыб

Рыбы будут браться за все дела сегодня, но ни одно может не выходить. Произведите работу над ошибками и отдохните – этот день не для труда.