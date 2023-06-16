Астрологи прогнозируют успех и позитив Близнецам, Весам и Козерогам. У этих знаков зодиака есть все шансы стать счастливыми до конца этого месяца, пишет 24 Канал.
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Близнецы
Близнецам этого месяца следует продемонстрировать свои лидерские качества и талант. Это повлечет за собой не только рывок в карьере, но и новые возможности и лучший заработок.
Гороскоп для Близнецов
Весы
Если Весы в последнее время были устали и огорчены, знайте – скоро все наладится. Особенно это касается общения с другими людьми – все конфликты разрешатся.
Гороскоп для Весов
Козерог
Козероги до конца месяца познакомятся с человеком, которому что предложить. Также представителей этого знака зодиака ждет финансовый успех.
Гороскоп для Козерогов