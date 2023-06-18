Гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 18 июня 2023 для Овнов
Овнов ждет спокойный день: все будет идти своим ходом. Сегодня можно позаботиться о планах на неделю и месяц, подумать над целями.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 18 июня 2023 для Тельцов
Тельцам осталось несколько шагов к повышению или новой должности. Соберите всю уверенность в себе и продемонстрируйте свои навыки.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 18 июня 2023 для Близнецов
Четыре стены и Близнецы – плохое сочетание. Старайтесь больше двигаться сегодня, общаться с людьми и проводить новые знакомства.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 18 июня 2023 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 18 июня 2023 для Львов
Львы в последнее время работают над ложным делом, которое не доставляет им ни удовольствия, ни пользы. Попытайтесь себя в другой сфере и прекратите стучать туда, где вам не откроют.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 18 июня 2023 для Дев
Девы услышат просьбу о помощи от друзей – не стоит отказывать. Помощь с вашей стороны поможет удачным взаимоотношениям и может вернуться вам в будущем.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 18 июня 2023 для Весов
Весы много работают над своим бизнесом, и сегодня их может посетить гениальная идея. Обязательно обсудите его со своими единомышленниками и коллегами. Прислушивайтесь к советам, даже если они могут вам не понравиться.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 18 июня 2023 для Скорпионов
Астрологи прочат Скорпионам появление важного решения, которое предстоит принять в ближайшее время. Звезды советуют не делать этого сегодня – есть вероятность ошибки.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 18 июня 2023 для Стрельцов
Для Стрельцов предполагается удачный день для близости с родными. День следует провести в непринужденной атмосфере и по откровенным разговорам рядом с близкими.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 18 июня 2023 для Козерогов
Козерогов будут испытывать на стойкость и провоцировать к бурным эмоциям. Следует учиться держать себя в руках, потому что в противном случае будет очень трудно вернуть душевное равновесие.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 18 июня 2023 для Водолеев
Сегодня Водолеи могут быть смелыми и уверенными. День благоприятен для поставления целей и первых шагов к успеху.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 18 июня 2023 для Рыб
Рыбы будут браться за все дела сегодня, но ни одно может не выходить. Произведите работу над ошибками и отдохните – этот день не для труда.