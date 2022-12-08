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Гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для Овнов
Овнам сегодня нужно провести время дома. Не стоит планировать никаких встреч и строить серьезные планы.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для Тельцов
У тельцов сегодня есть прекрасная возможность познакомиться с интересными людьми, которые в будущем станут их хорошими друзьями.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для Близнецов
Близнецам следует сосредоточиться на своих внутренних проблемах. Проработайте все, что вас беспокоит и только после этого беритесь за осуществление поставленных перед собой целей и желаний.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для Львов
Скорее всего, в Львов сегодня все пойдет не по плану. Астрологи советуют вам не расстраиваться, поскольку все произойдет так, как и должно быть.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для Дев.
Девам сегодня придется отложить все свои дела и заняться решением чужих проблем. Ваше настроение будет часто меняться, а приступы раздражения могут быть частью конфликтов с близкими.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для Весов
Сегодняшний день благоприятен для Тельцов. Почаще прислушивайтесь к своей интуиции, которая подскажет вам правильные ответы.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для Скорпионов
Скорпионы могут рассчитывать в этот день на поддержку высших сил. За что бы вы ни взялись – вам будет сопутствовать успех.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для Стрельцов
Стрельцов сегодня ждут неприятности, впрочем вы сможете с ними легко справиться. Во второй половине дня вы найдете ответ на важный вопрос.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для Козерогов
Сегодня Козерогам не стоит тратить зря время. Ваша производительность будет на высоте и попробуйте сделать много полезных дел.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для Водолеев
Водолеям следует в этот день проявлять максимальную осторожность во всем. Неприятные события могут нарушить ваши планы.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для Рыб
Рыбы окажутся сегодня в правильном и правильном месте. Благодаря своему усердию, вы можете добиться больших успехов.