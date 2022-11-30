Главным животным в 2023 году станет Черный Водяной Кролик, пишет 24 канал. Он принесет нам покой, стабильность, гармонию и умиротворение. Вместе с этим он подарит нескольким знакам зодиака увеличение финансов. Кролик очень подвижное животное, поэтому те, кто будут активны и упорны, смогут добыть в борьбе свое место под солнцем.

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В 2023 году финансовые дела вверх пойдут у Дев, Скорпионов и Тельцов. Именно они смогут неплохо увеличить свои доходы.

Девы

В новом году Девы достигнут умеренно хороших результатов в сфере финансов. Начало года начнется благоприятно, уже январь и февраль окажутся плодотворными. Уже к концу года ваша прибыль достаточно сильно увеличится. Кроме того, вам удастся зарабатывать из разных источников дохода. Даже, несмотря на расходы в личной жизни, вы наконец-то сможете стабилизировать финансовое состояние.

Скорпионы

Скорпионов ждет доходный год, звезды будут постоянно на их стороне. Главный секрет материального благополучия – авантюры и риск. Не бойтесь искать что-нибудь новое и учиться новому ремеслу. Это не только поможет вам выйти из зоны комфорта, но и позволит узнать что-то новое и познакомиться с интересными людьми.

Тельцы

Благодаря выдержке и упорному труду, Тельцы смогут до конца года добиться материального успеха. Год будет благоприятным для новых свершений, так что можете смело работать над новым проектом. Судьба улыбнется тем храбрецам, которые не будут бояться идти напролом и выходить из своей зоны комфорта.