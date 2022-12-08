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Гороскоп на 8 грудня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 8 грудня 2022 для Овнів
Овнам сьогодні треба провести час вдома. Не варто планувати ніяких зустрічей та будувати серйозних планів.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 8 грудня 2022 для Тельців
Тельці сьогодні мають чудову можливість познайомитися з цікавими людьми, які в майбутньому стануть їхніми хорошими друзями.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 8 грудня 2022 для Близнюків
Близнюкам треба зосередитися на своїх внутрішніх проблемах. Пропрацюйте все, що вас турбує і лише після цього беріться за здійснення поставлених перед собою ціль та бажань.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 8 грудня 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 8 грудня 2022 для Левів
Скоріш за все, у Левів сьогодні все піде не по плану. Астрологи радять вам не засмучуватися, оскільки все відбудеться так, як і має бути.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 8 грудня 2022 для Дів
Дівам сьогодні доведеться відкласти всі свої справи та зайнятися вирішенням чужих проблем. Ваш настрій буде часто змінюватися, а напади роздратування можуть бути частиною конфліктів з близькими.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 8 грудня 2022 для Терезів
Сьогоднішній день сприятливий для Тельців. Частіше прислухайтеся до своєї інтуїції, яка підкаже вам правильні відповіді.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 8 грудня 2022 для Скорпіонів
Скорпіони можуть розраховувати в цей день на підтримку вищих сил. За що б ви не взялися – вас буде супроводжувати успіх.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 8 грудня 2022 для Стрільців
На Стрільців сьогодні чекають неприємності, втім ви зможете з ними легко впоратися. У другій половині дня ви знайдете відповідь на важливе питання.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 8 грудня 2022 для Козерогів
Сьогодні Козерогам не варто витрачати намарно час. Ваша продуктивність буде на висоті, тож спробуйте зробити багато корисних справ.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 8 грудня 2022 для Водоліїв
Водоліям варто в цей день проявляти максимальну обережність у всьому. Неприємні події можуть порушити ваші плани.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 8 грудня 2022 для Риб
Риби опиняться сьогодні в правильному місці та в правильний час. Завдяки своїй старанності, ви можете добитися великих успіхів.