У цей день не варто експерименувати, оскільки це не призведе ні до чого доброго, пише 24 канал.

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Гороскоп на 8 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 8 грудня 2022 для Овнів

Овнам сьогодні треба провести час вдома. Не варто планувати ніяких зустрічей та будувати серйозних планів.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 8 грудня 2022 для Тельців

Тельці сьогодні мають чудову можливість познайомитися з цікавими людьми, які в майбутньому стануть їхніми хорошими друзями.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 8 грудня 2022 для Близнюків

Близнюкам треба зосередитися на своїх внутрішніх проблемах. Пропрацюйте все, що вас турбує і лише після цього беріться за здійснення поставлених перед собою ціль та бажань.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 8 грудня 2022 для Раків

Ракам треба приділити увагу своїм рідним. Не забувайте, що їм теж потрібна ваша підтримка і турбота.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 8 грудня 2022 для Левів

Скоріш за все, у Левів сьогодні все піде не по плану. Астрологи радять вам не засмучуватися, оскільки все відбудеться так, як і має бути.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 8 грудня 2022 для Дів

Дівам сьогодні доведеться відкласти всі свої справи та зайнятися вирішенням чужих проблем. Ваш настрій буде часто змінюватися, а напади роздратування можуть бути частиною конфліктів з близькими.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 8 грудня 2022 для Терезів

Сьогоднішній день сприятливий для Тельців. Частіше прислухайтеся до своєї інтуїції, яка підкаже вам правильні відповіді.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 8 грудня 2022 для Скорпіонів

Скорпіони можуть розраховувати в цей день на підтримку вищих сил. За що б ви не взялися – вас буде супроводжувати успіх.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 8 грудня 2022 для Стрільців

На Стрільців сьогодні чекають неприємності, втім ви зможете з ними легко впоратися. У другій половині дня ви знайдете відповідь на важливе питання.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 8 грудня 2022 для Козерогів

Сьогодні Козерогам не варто витрачати намарно час. Ваша продуктивність буде на висоті, тож спробуйте зробити багато корисних справ.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 8 грудня 2022 для Водоліїв

Водоліям варто в цей день проявляти максимальну обережність у всьому. Неприємні події можуть порушити ваші плани.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 8 грудня 2022 для Риб

Риби опиняться сьогодні в правильному місці та в правильний час. Завдяки своїй старанності, ви можете добитися великих успіхів.