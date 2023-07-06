Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 6 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 6 июля 2023 для Овнов.

Четверг может быть напряженным днем для Овнов. Могут возникнуть трудности в общении с близкими.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 6 июля 2023 для Тельцов

Начало дня может быть неудачным у Тельцов из-за плохих предчувствий. Но звезды указывают, что это только выдумки разума – не стоит поддаваться.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 6 июля 2023 для Близнецов

Близнецы могут посвятить четверг своей скрытой творческой натуре. Сегодня нужно много вдохновляться и творить что-нибудь новое.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 6 июля 2023 для Раков

У Раков будет непростой день – они будут чувствовать напряжение и тревожность, эмоции будут бурлить. Есть риск оказаться на грани нервного срыва и постарайтесь взять эмоции под контроль.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 6 июля 2023 для Львов

Львы могут неожиданно столкнуться с изменением своего привычного плана на сегодняшний день. Проблемы и задержки могут выбить из колеи.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 6 июля 2023 для Дев

Нынешние события определят ваше будущее так, как вы к ним отнесетесь. Астрологи советуют видеть во всем позитив и перспективы.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 6 июля 2023 для Весов

Некоторые представители Весов уже давно хотят попробовать что-то новое. Это удачный для них день, чтобы устроить прогулку или поездку.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 6 июля 2023 для Скорпионов

Скорпионам лучше отказаться и уклониться от общения с родными сегодня. Вместо поддержки есть шанс услышать оскорбительные слова.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 6 июля 2023 для Стрельцов

В этот день Стрельцы предстанут перед вызовами. Вероятно, о себе напомнит старая обида или ссора. Астрологи советуют оставаться самими собой, но не провоцировать.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 6 июля 2023 для Козерогов

Козерогам стоит приостановиться и прекратить брать на себя слишком много дел, которые даже не под вашей ответственностью. Сначала позаботьтесь о себе.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 6 июля 2023 для Водолеев

Водолеи с самого утра будут чувствовать тревожность и усталость. Не срывайте негативные эмоции на своих близких, доверьтесь и будьте искренними.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 6 июля 2023 для Рыб

Рыбы будут наслаждаться сегодняшним днем и его событиями. Они наконец-то ощутят долгожданную гармонию.