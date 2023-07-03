Тельцы, Девы, Стрельцы и Рыбы – главные счастливчики этого июля. Удача будет на их стороне во всех областях, пишет 24 Канал.

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Телец

Этот месяц будет очень удачным для Тельцов. Они наконец-то получат результаты своих стараний. Тельцам с легкостью будет прибегать к воплощению новых идей в жизнь. Фортуна целиком на их стороне.

Гороскоп для Тельцов

Дева

Девам удастся совершить прорыв в своем деле, которое не приносило дохода. Теперь они смогут позволить себе дорогостоящую покупку. Не стоит забывать о балансе и отдыхе.

Гороскоп для Дев

Стрелец

Стрельцы получат много новых возможностей в июле и будут добиваться успеха благодаря коммуникативности. Они будут адаптироваться к любым трудностям, возникающим на пути.

Гороскоп для Стрельцов

Рыбы

В июле 2023 года Рыбам придет гениальная идея проекта, за которую они быстро возьмутся. Но есть оговорки – не рассказывайте о своих планах и избегайте разговоров с завистниками.

Гороскоп для Рыб