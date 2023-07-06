Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 6 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 6 липня 2023 для Овнів

Четвер може бути напруженим днем для Овнів. Можуть виникнути труднощі у спілкуванні з близькими.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 6 липня 2023 для Тельців

Початок дня може бути невдалим у Тельців через погані передчуття. Та зірки вказують, що це лише вигадки розуму – не варто піддаватися.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 6 липня 2023 для Близнюків

Близнюки можуть присвятити четвер своїй прихованій творчій натурі. Сьогодні слід багато надихатися та творити щось нове.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 6 липня 2023 для Раків

У Раків буде непростий день – вони відчуватимуть напругу та тривожність, емоції вируватимуть. Є ризик опинитися на межі нервового зриву, тож постарайтесь взяти емоції під контроль.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 6 липня 2023 для Левів

Леви можуть несподівано зіштовхнутися зі зміною свого звичного плану на сьогодні. Проблеми та затримки можуть вибити з колії.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 6 липня 2023 для Дів

Нинішні події визначать ваше майбутнє так, як ви до них поставитеся. Астрологи радять бачити у всьому позитив та перспективи.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 6 липня 2023 для Терезів

Деякі представники Терезів вже давно мають бажання спробувати щось нове. Це вдалий для них день, щоб влаштувати прогулянку чи поїздку.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 6 липня 2023 для Скорпіонів

Скорпіонам краще відмовитися та ухилитися від спілкування з ріднею сьогодні. Замість підтримки є шанс почути образливі слова.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 6 липня 2023 для Стрільців

У цей день Стрільці постануть перед викликами. Ймовірно, про себе нагадає стара образа або сварка. Астрологи радять залишатись самими собою, але не провокувати.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 6 липня 2023 для Козерогів

Козерогам варто призупинитися та припинити брати на себе забагато справ, які навіть не під вашою відповідальністю. Спершу подбайте про себе.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 6 липня 2023 для Водоліїв

Водолії з самого ранку відчуватимуть тривожність та втому. Не зривайте негативні емоції на своїх близьких, натомість довіртеся та будьте щирими.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 6 липня 2023 для Риб

Риби насолоджуватимуться сьогоднішнім днем та його подіями. Вони нарешті відчують довгоочікувану гармонію.