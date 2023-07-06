Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.
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Гороскоп на 6 липня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 6 липня 2023 для Овнів
Четвер може бути напруженим днем для Овнів. Можуть виникнути труднощі у спілкуванні з близькими.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 6 липня 2023 для Тельців
Початок дня може бути невдалим у Тельців через погані передчуття. Та зірки вказують, що це лише вигадки розуму – не варто піддаватися.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 6 липня 2023 для Близнюків
Близнюки можуть присвятити четвер своїй прихованій творчій натурі. Сьогодні слід багато надихатися та творити щось нове.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 6 липня 2023 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 6 липня 2023 для Левів
Леви можуть несподівано зіштовхнутися зі зміною свого звичного плану на сьогодні. Проблеми та затримки можуть вибити з колії.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 6 липня 2023 для Дів
Нинішні події визначать ваше майбутнє так, як ви до них поставитеся. Астрологи радять бачити у всьому позитив та перспективи.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 6 липня 2023 для Терезів
Деякі представники Терезів вже давно мають бажання спробувати щось нове. Це вдалий для них день, щоб влаштувати прогулянку чи поїздку.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 6 липня 2023 для Скорпіонів
Скорпіонам краще відмовитися та ухилитися від спілкування з ріднею сьогодні. Замість підтримки є шанс почути образливі слова.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 6 липня 2023 для Стрільців
У цей день Стрільці постануть перед викликами. Ймовірно, про себе нагадає стара образа або сварка. Астрологи радять залишатись самими собою, але не провокувати.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 6 липня 2023 для Козерогів
Козерогам варто призупинитися та припинити брати на себе забагато справ, які навіть не під вашою відповідальністю. Спершу подбайте про себе.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 6 липня 2023 для Водоліїв
Водолії з самого ранку відчуватимуть тривожність та втому. Не зривайте негативні емоції на своїх близьких, натомість довіртеся та будьте щирими.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 6 липня 2023 для Риб
Риби насолоджуватимуться сьогоднішнім днем та його подіями. Вони нарешті відчують довгоочікувану гармонію.