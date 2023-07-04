До кінця літа Ракам, Терезам та Стрільцям пощастить з грошима. Їм вдасться розв'язати всі фінансові проблеми, пише 24 Канал.

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Рак

Протягом двох літніх місяців Раки отримають шанс покращити своє фінансове становище. Астрологи радять використати інтуїцію та нові ідеї для додаткового доходу.

Гороскоп для Раків

Терези

У Терезів розпочинається "біла смуга" їхнього фінансового стану. Вони багато розвиватимуться, варто очікувати досягнень у бізнесі та важливих знайомств для кар'єри.

Гороскоп для Терезів

Стрілець

Стрільці отримають омріяні джерела додаткового доходу, що забезпечить стабільність та добробут. Та важливо не витрачати усі отримані гроші – поміркуйте про фінансову подушку чи інвестиції.

Гороскоп для Стрільців