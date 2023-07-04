К концу лета Ракам, Весам и Стрельцам повезет с деньгами. Им удастся решить все финансовые проблемы, пишет 24 Канал.

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Рак

В течение двух летних месяцев Раки получат шанс улучшить свое финансовое положение. Астрологи рекомендуют использовать интуицию и новые идеи для дополнительного дохода.

Гороскоп для Раков

Весы

У Весов начинается "белая полоса" их финансового положения. Они будут много развиваться, стоит ожидать достижений в бизнесе и важных знакомств для карьеры.

Гороскоп для Весов

Стрелец

Стрельцы получат вожделенные источники дополнительного дохода, что обеспечит стабильность и благосостояние. Но важно не тратить все полученные деньги – подумайте о финансовой подушке или инвестициях.

Гороскоп для Стрельцов