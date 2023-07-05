Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 5 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 июля 2023 для Овнов

Если вы находитесь в ссоре с кем-то из родных или друзей, попробуйте наладить отношения. Сегодня удачный день для примирения.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 июля 2023 для Тельцов

Тельцам сегодня можно открыть свою творческую природу и поработать с искусством. Если вы давно хотели попробовать себя в таких областях – сегодня удачный шанс.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 июля 2023 для Близнецов

Близнецам может понадобиться немного больше времени для отдыха, чем казалось раньше. Лучше прислушиваться к внутреннему голосу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 июля 2023 для Раков

У Раков сегодня удачный день для того, чтобы пообщаться с родными. Уделите больше времени тем близким, с которыми долго не виделись.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 5 июля 2023 для Львов

Львов будут ждать заботы и вызовы – но они будут только приятными. Они будут вовлечены в приятный процесс и будут работать с замечательными людьми.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 июля 2023 для Дев

Девы могут услышать сегодня выгодное предложение. Не стоит медлить с размышлениями – пока вы будете рассуждать, другие воспользуются.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 июля 2023 для Весов

Весам нужно сегодня быть самими собой – действовать медленно и обдуманно. Быстрые решения могут навредить карьере.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 июля 2023 для Скорпионов

Скорпионы часто бывают отшельниками, но сегодня нужно выбрать другой путь. Работайте в команде, чтобы добиться лучшего результата и подружиться с новыми людьми.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 июля 2023 для Стрельцов

Сегодняшний день будет радостным и счастливым для Стрельцов. Возможно, сегодня вы будете что-то праздновать, пойдете на вечеринку или просто хорошо проведете время.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 июля 2023 для Козерогов

Сон, который приснится Козерогам этой ночью, может сыграть немаловажную роль. Обратите на него внимание – скорее всего, в нем звезды подсказали вам.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 июля 2023 для Водолеев

Руководство будет внимательно следить за работой Водолеев сегодня. Работайте как можно более продуктивно и покажите все, на что способны.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 июля 2023 для Рыб

Астрологи советуют Рыбам перестать думать обо всех вокруг. Поставьте себя на первое место и прислушивайтесь к своим потребностям и желаниям.