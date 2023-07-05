Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.
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Гороскоп на 5 липня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 5 липня 2023 для Овнів
Якщо ви перебуваєте у сварці з кимось із рідних чи друзів, спробуйте налагодити стосунки. Сьогодні вдалий день для примирення.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 5 липня 2023 для Тельців
Тельцям сьогодні можна відкрити свою творчу натуру та попрацювати з мистецтвом. Якщо ви давно хотіли спробувати себе у таких сферах – сьогодні вдалий шанс.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 5 липня 2023 для Близнюків
Близнюкам може знадобитися трохи більше часу для відпочинку, ніж здавалося раніше. Краще дослухатися до внутрішнього голосу.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 5 липня 2023 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 5 липня 2023 для Левів
Левів чекатимуть турботи та виклики – але вони будуть тільки приємними. Вони будуть залучені у приємний процес та працюватимуть з чудовими людьми.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 5 липня 2023 для Дів
Діви можуть почути сьогодні вигідну пропозицію. Не варто зволікати з роздумами – поки ви міркуватимете, інші скористаються.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 5 липня 2023 для Терезів
Терезам потрібно сьогодні бути самими собою – діяти повільно та обдумано. Швидкі рішення можуть нашкодити кар'єрі.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 5 липня 2023 для Скорпіонів
Скорпіони часто бувають самітниками, але сьогодні потрібно обрати інший шлях. Працюйте в команді, щоб досягти кращого результату та подружитись з новими людьми.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 5 липня 2023 для Стрільців
Сьогоднішній день буде радісним та щасливим для Стрільців. Можливо, сьогодні ви будете щось святкувати, підете на вечірку, чи просто гарно проведете час.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 5 липня 2023 для Козерогів
Сон, який насниться Козерогам цієї ночі, може відіграти важливу роль. Зверніть на нього увагу – скоріш за все, у ньому зірки дали вам підказку.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 5 липня 2023 для Водоліїв
Керівництво пильно слідкуватиме над роботою Водоліїв сьогодні. Працюйте якомога продуктивніше та покажіть все, на що здатні.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 5 липня 2023 для Риб
Астрологи радять Рибам перестати думати про всіх навколо. Поставте себе на перше місце та дослухайтеся до своїх потреб і бажань.