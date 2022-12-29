Гороскоп сегодня, 29 декабря 2022 года, советует Ракам не бояться делать что-то новое. Овнам нужно быть готовыми к неожиданностям. Что астрологи подготовили другим знакам Зодиака 29 декабря читайте в материале.

Астрологи обещают для большинства знаков зодиака положительный и вдохновенный день, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Овнов

Овнам сегодня нужно быть готовыми к неожиданностям. Вероятно, вам наконец-то позвонит или напишет человек, о котором вы непрестанно думаете.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Тельцов

Для творческих Тельцов день обещает быть плодотворным. Астрологи говорят, что повезет тем, кто занимается рукоделием.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Близнецов

Близнецы сегодня испытают апатию к работе. Вам будет сложно включиться в рабочий процесс и завершить важные дела.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Раков

Ракам нужно сегодня стать смелыми и научиться исходить из сложных ситуаций. Не бойтесь делать что-нибудь новое.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Львов

Львов ждет в этот день покой и стабильность. Никаких негативных событий в вашей жизни не предвидится. Всё будет протекать в положительной обстановке.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Дев

Деловых людей ждут в этот день любопытные предложения. Вы сможете наладить процесс с партнерами и подписать выгодное соглашение.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Весов

Весов в этот день ждут некоторые конфликтные ситуации. Постарайтесь быть сдержанным и не раздувать напрасно из мухи слона.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Скорпионов

У Скорпионов сегодня есть отличная возможность реализовать свой потенциал. Подумайте хорошо о том, что вы умеете хорошо делать и ищите все пути к мечте.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Стрельцов

Стрельцам сегодня удастся оказаться в правильном месте и в правильное время. Случайная встреча доставит вам немало положительных эмоций.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Козерогов

Козерогам не стоит опасаться в этот день новых знакомств. Позже они помогут вам в реализации ваших профессиональных целей.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Водолеев

Сегодня все дела Водолеев будут легко достигаться и принесут результат. Оптимизма вам придаст поддержка коллег.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Рыб

Рыбы сегодня будут находиться в огромном потоке энергии. Любая динамическая деятельность вам пойдет на пользу.