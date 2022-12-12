Астрологи советуют сегодня заняться планированием своего будущего. 24 канал.

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Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп н а 12 декабря 2022 для Овнов

У Овнов сегодня не будет возможности расслабиться и заняться привычными для себя делами. Астрологи прогнозируют вам загруженный день и множество рабочих проектов.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп н а 12 декабря 2022 для Тельцов

У Тельцов сегодня могут возникнуть трудности с самоорганизацией и самодисциплиной. Вам будет трудно после выходных заняться рабочими делами и наладить свой бытовой процесс.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп н а 12 декабря 2022 для Близнецов

Близнецов ждет плохой день. Ваши родные будут вами манипулировать и сделают все для того, чтобы обвинить в вещах, к которым вы не имеете никакого отношения.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп н а 12 декабря 2022 для Раков

Сегодня Раки будут сильно загружены работой. Вас ждут итоги года, так что придется немного попотеть, прежде чем правильно наладить рабочий процесс.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп н а 12 декабря 2022 для Львов

Львов ждет благоприятный день. Ваши планы утром резко изменятся, так что вы сможете воплотить в реальность то, что давно хотели. От поездок в дальний путь лучше отказаться.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп н а 12 декабря 2022 для Дев

День удачен для долгосрочного планирования. Таким образом, вы сможете правильно оценить свою ситуацию и возможности.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп н а 12 декабря 2022 для Весов

Для Весов звезды подготовили значительное испытание. Вам нужно обдумывать каждый свой шаг и перестать поступать спонтанно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп н а 12 декабря 2022 для Скорпионов

Скорпионам нужно найти новое хобби. Подумайте о том, что вам было бы интересно изучить. Вечер можете провести в людном месте. У одиноких представителей знака есть все шансы встретить вторую половинку.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп н а 12 декабря 2022 для Стрельцов

Стрельцам в этот день не стоит отвлекаться по пустякам. Ваше желание узнать чью-то тайну или кого-то "вывести на чистую воду" ни к чему хорошему не приведет.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп н а 12 декабря 2022 для Козерогов

У Козерогов сегодня могут возникнуть трудности, но астрологи рекомендуют не воспринимать их слишком серьезно – все наладится очень быстро.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп н а 12 декабря 2022 для Водолеев

Постарайтесь провести день легко – не нагружайте себя лишними задачами, обязанностями и работой.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп н а 12 декабря 2022 для Рыб

Сегодня для Рыб предполагается продуктивный день. Астрологи советуют сделать первый шаг к реализации задуманного.