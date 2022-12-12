Астрологи радять сьогодні зайнятися плануванням свого майбутнього, пише 24 канал.

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Гороскоп на 12 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 12 грудня 2022 для Овнів

В Овнів сьогодні не буде можливості розслабитися та зайнятися звичними для себе справами. Астрологи прогнозують вам завантажений день та безліч робочих проєктів.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 12 грудня 2022 для Тельців

У Тельців сьогодні можуть бути труднощі з самоорганізацією та самодисципліною. Вам буде важко після вихідних взятися за робочі справи та налагодити свій побутовий процес.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 12 грудня 2022 для Близнюків

Близнюків чекає поганий день. Ваші рідні будуть вами маніпулювати та зроблять все для того, щоб звинуватити в речах, до яких ви не маєте жодного стосунку.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 12 грудня 2022 для Раків

Сьогодні Раки будуть сильно завантажені роботою. Вас чекають підсумки року, тож доведеться трохи попотіти, перші ніж правильно налагодити робочий процес.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 12 грудня 2022 для Левів

На Левів чекає сприятливий день. Ваші плани зранку різко зміняться, тож ви зможете втілити в реальність те, що давно хотіли. Від поїздок в далеку дорогу краще відмовитися.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 12 грудня 2022 для Дів

День вдалий для довгострокового планування. Таким чином ви зможете правильно оцінити свою ситуацію та можливості.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 12 грудня 2022 для Терезів

Для Терезів зорі підготували значне випробування. Вам потрібно обдумувати кожен свій крок та перестати діяти спонтанно.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 12 грудня 2022 для Скорпіонів

Скорпіонам треба знайти нове хобі. Подумайте над тим, що вам було б цікаво вивчити. Вечір можете провести у людному місці. У самотніх представників знаку є всі шанси зустріти другу половинку.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 12 грудня 2022 для Стрільців

Стрільцям у цей день не варто відволікатися на дрібниці. Ваше бажання дізнатися чиюсь таємницю, або когось "вивести на чисту воду" ні до чого доброго не приведе.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 12 грудня 2022 для Козерогів

У Козерогів сьогодні можуть виникнути труднощі, але астрологи рекомендують не сприймати їх занадто серйозно – все налагодиться дуже швидко.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 12 грудня 2022 для Водоліїв

Постарайтеся провести день легко – не навантажуйте себе зайвими завданнями, обов’язками та роботою.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 12 грудня 2022 для Риб

Сьогодні для Риб передбачається продуктивний день. Астрологи радять зробити перший крок до реалізації задуманого.