Рыбы и Весы – именно эти знаки зодиака являются лучшими тестями, пишет 24 Канал.

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Весы

Родившиеся под этим созвездием стремятся найти баланс во всем. Они не будут лезть в личную жизнь дочери. Более того, легко примут и будут любить ее мужа, а еще всегда ждать их дома.

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Рыбы

Для этого знака семья всегда на первом месте. Таким тестам важно быть в хороших отношениях с зятем. Они всегда придут на помощь, однако не будут вмешиваться в семейную жизнь детей.

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