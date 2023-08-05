Риби й Терези — саме ці знаки зодіаку є найкращими тестями, пише 24 Канал.

До речі Добрі, як рідна мати: найкращі тещі за знаком зодіаку

Терези

Народжені під цим сузір'ям прагнуть знайти баланс у всьому. Вони не лізтимуть в особисте життя доньки. Ба більше, легко приймуть та любитимуть її чоловіка, а ще завжди чекатимуть їх вдома.

Цікаво Гороскоп на 5 серпня для всіх знаків зодіаку: хто сьогодні здійснить свою мрію

Гороскоп для Терезів

Риби

Для цього знаку сім'я завжди на першому місці. Таким тестям важливо бути у добрих стосунках з зятем. Вони завжди прийдуть на допомогу, однак, не будуть вмішуватися в сімейне життя дітей.

Зверніть увагу Їм не варто сідати за кермо: найгірші водії за знаком зодіаку

Гороскоп для Риб