По словам астрологов, лучшие тещи – Козероги, Тельцы, Весы и Рыбы. Их зятьям очень повезло, передает 24 Канал.
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Козерог
Представительницы этого знака зодиака имеют хорошие отношения с зятьями. В частности, заботятся о них и принимают в качестве родного ребенка. Такую тещу не грех назвать мамой.
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Телец
Родившиеся под этим знаком спокойны, они терпеть не могут ссор. В основном не лезут в супружескую жизнь дочери, а выбирают политику максимального невмешательства.
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Весы
Как известно, этот знак зодиака всегда стремится к балансу. Хотя всем сердцем любит собственную дочь, однако не желает влезать в семейную жизнь и ссоры. Для нее очень важна справедливость.
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Рыбы
По словам астрологов, рожденные под этим созвездием на первое место ставят семью. Им очень важно иметь хорошие отношения, в частности с зятем. Так что Рыбы с легкостью примут мужчину, который будет искренне любить их дочь.
Гороскоп для Рыб