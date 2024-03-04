Так, Близнецы и Скорпион, звезды пророчат вам огромный успех уже в первые недели марта. Чего ждать, передает LifeStyle 24.

Кстати В марте 2 знака зодиака получат долгожданную новость: есть ли среди них вы

Близнецы

Уже в начале весны Близнецы почувствуют невероятное счастье. Вас ждет успех буквально во всех сферах жизни.

Впереди приятные знакомства и новые возможности. Будьте собой и наслаждайтесь каждой секундой.

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Скорпион

Уже в первые недели марта можете получить очень приятную новость. Вот увидите, совсем скоро ваша жизнь изменится к лучшему.

Скорпионы, позвольте себе делать то, что хотите, и так, как это чувствуете. Все будет как нельзя лучше.

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