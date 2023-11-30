Так, Водолей, Рак и Дева, хватит игнорировать плохое самочувствие. Позаботьтесь о себе уже сейчас, пишет 24 Канал.

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Водолей

Вам следует срочно позаботиться о своем ментальном здоровье. Начните прямо сейчас, ведь потом может быть гораздо труднее.

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Рак

Хватит заниматься самолечением. Если вас что-то беспокоит, лучше обратитесь к врачу. Помните, что здоровье – главное.

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Дева

Вероятно, уже несколько месяцев вы чувствуете себя далеко не хорошо. Если возросла тревожность, чувствуете выгорание, есть признаки депрессии, переступите свой страх и обратитесь к специалисту. Вам это действительно сейчас нужно.

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