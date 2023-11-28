Так, самыми одинокими являются Рыбы, Раки, Весы и Козероги. Интересно, что у каждого из них на это своя причина, пишет 24 Канал.

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Рыбы

Родившиеся под этим знаком чрезвычайно чувствительны и эмоциональны. Рыбы часто находятся в собственном мире. Они могут страдать от постоянного чувства одиночества, даже когда окружены людьми.

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Рак

Эти люди зависимы от близких и очень дорожат семьей. Впрочем, нередко Раки заперты в себе. Это может приводить к тому, что они постоянно чувствуют себя одинокими.

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Весы

Весы очень хорошие. Однако они не спешат открываться. Эти люди могут ощущать определенную обособленность от мира.

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Козерог

Амбициозные и целеустремленные Козероги много времени уделяют карьере. Они могут откладывать жизнь на "второй" план, несколько удаляться, а потом чувствовать себя одинокими.

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