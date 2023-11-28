Так, найсамотнішими є Риби, Раки, Терези та Козороги. Цікаво, що в кожного з них на це своя причина, пише 24 Канал.
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Риби
Народжені під цим знаком надзвичайно чутливі та емоційні. Риби часто перебувають у власному світі. Вони можуть страждати від постійного почуття самотності, навіть коли оточені людьми.
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Рак
Ці люди залежні від близьких й дуже дорожать сім'єю. Втім, нерідко Раки замкнуті в собі. Це може призводити до того, що вони постійно відчувають себе самотніми.
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Терези
Терези дуже добрі. Однак, вони не поспішають відкриватися. Ці люди можуть відчувати певну відокремленість від світу.
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Козоріг
Амбіційні й цілеспрямовані Козороги багато часу приділяють кар'єрі. Вони можуть відкладати життя на "другий" план, дещо віддалятися, а тоді почуватися самотніми.
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