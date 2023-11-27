За словами астрологів, йдеться про Овна, Рака, Скорпіона, Риб і Тельця. Хтось заведе інтрижку, наприклад, з колегою, добре все обдумавши, дехто – випадково.

До речі Ці 5 знаків зодіаку у 2024 році матимуть коханок

Овен

2024 може стати для вас роком нових можливостей і цікавих знайомств. Ймовірні інтрижки на роботі. Втім, подумайте, чи готові ви зруйнувати свій шлюб.

Гороскоп для Овнів

Рак

У 2024 році ви можете знайти кохання на стороні. Втім, тривалий час не наважуватися сказати про це партнеру.

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Скорпіон

Пристрасні Скорпіони можуть не встояти перед спокусою у 2024 році. Ймовірно, вони заведуть коханця.

Гороскоп для Скорпіонів

Риби

У 2024 році Риби можуть відчути дуже сильний сексуальний потяг. Ймовірно, вони не втримаються.

Гороскоп для Риб

Телець

Ця випадкова зустріч переверне життя Тельців з ніг на голову. Просто секс може перерости в дещо значно більше.

Гороскоп для Тельців