Скорпион, Телец, Рак и Близнецы, в первый месяц зимы кто-то из вас получит повышение, некоторые – работу мечты, другие – сменят компанию или даже профессию, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Эти люди – ярые карьеристы: 3 знака зодиака

Скорпион

В декабре начнется новая страница вашей профессиональной жизни. Не бойтесь возникающих вызовов, лучше используйте все возможности по полной. Вы точно добьетесь успеха.

Гороскоп для Скорпионов

Телец

Вы долго и добросовестно работали. Это не могло остаться незамеченным. Впереди – карьерный рост.

Гороскоп для Тельцов

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Рак

В декабре вы наконец-то отважитесь на перемены. Идите туда, где вас будут ценить, а еще сможете развиваться и становиться все лучше. Не бойтесь, что не выйдет. Звезды прочат вам успех.

Гороскоп для Раков

Близнецы

В последнее время вы могли чувствовать, что работа совсем не доставляет удовольствия. И вообще это не то, чем бы хотели заниматься всю жизнь. Выберите то, что по душе. Никто не рождался профессионалом, но у вас есть потенциал, чтобы им стать.

Гороскоп для Близнецов