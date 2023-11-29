Скорпион, Телец, Рак и Близнецы, в первый месяц зимы кто-то из вас получит повышение, некоторые – работу мечты, другие – сменят компанию или даже профессию, пишет 24 Канал.
Кстати говоря Эти люди – ярые карьеристы: 3 знака зодиака
Скорпион
В декабре начнется новая страница вашей профессиональной жизни. Не бойтесь возникающих вызовов, лучше используйте все возможности по полной. Вы точно добьетесь успеха.
Гороскоп для Скорпионов
Телец
Вы долго и добросовестно работали. Это не могло остаться незамеченным. Впереди – карьерный рост.
Гороскоп для Тельцов
Не упустите Кому из знаков зодиака в декабре повезет в финансах
Рак
В декабре вы наконец-то отважитесь на перемены. Идите туда, где вас будут ценить, а еще сможете развиваться и становиться все лучше. Не бойтесь, что не выйдет. Звезды прочат вам успех.
Гороскоп для Раков
Близнецы
В последнее время вы могли чувствовать, что работа совсем не доставляет удовольствия. И вообще это не то, чем бы хотели заниматься всю жизнь. Выберите то, что по душе. Никто не рождался профессионалом, но у вас есть потенциал, чтобы им стать.
Гороскоп для Близнецов