Так, Водолій, Рак і Діва, досить ігнорувати своє погане самопочуття. Потурбуйтеся про себе вже зараз, пише 24 Канал.

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Водолій

Вам варто терміново потурбуватися про своє ментальне здоров'я. Почніть прямо зараз, адже потім може бути набагато важче.

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Рак

Досить займатися самолікуванням. Якщо вас щось турбує, краще зверніться до лікаря. Пам'ятайте, що здоров'я – головне.

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Діва

Ймовірно, уже декілька місяців ви почуваєтеся далеко не найкраще. Якщо зросла тривожність, відчуваєте вигорання, є ознаки депресії, переступіть свій страх, і зверніться до фахівця. Вам це справді зараз потрібно.

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