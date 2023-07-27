Фортуна на их стороне: 3 знака зодиака, которым больше всего повезет в августе

Осталось несколько дней июля, и уже скоро начнется последний месяц лета. Звезды прочат, что для ряда знаков он будет по-особому приятным.

Так, больше всего в августе повезет Львам, Ракам и Девам. Кстати, успех гарантирован буквально во всех сферах вашей жизни.

Кстати говоря Эти знаки зодиака уже в августе создадут идеальные пары.

Лев

Представители этого знака уже в августе могут создать идеальную пару. Возлюбленный человек будет восхищаться вами и поддерживать во всех начинаниях. Вместе вы сможете достичь значительных высот.

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Рак

К концу лета вы сможете осуществить собственную мечту о тепле и уюте в собственном доме. Кроме того, уже в скором времени вам предложат кое-что интересное. Не упустите шанс, благодаря которому вы можете увеличить свои доходы в несколько раз.

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Дева

В августе удача будет на вашей стороне. Приятные перемены ждут не только на работе, но и в личной жизни. Вы можете встретить человека, с которым построите крепкие отношения. Также впереди важное известие.

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