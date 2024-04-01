Перевернется с ног на голову: в апреле жизнь 3 знаков зодиака резко изменится

В этом месяце жизнь трех знаков зодиака может перевернуться с ног на голову. Для кого-то это будет началом чего-то нового и хорошего. Между тем у других – черной полосы.

Рыбы, Овен и Лев. Именно эти знаки зодиака ждут кардинальные изменения во второй месяц весны, пишет LifeStyle 24.

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Рыбы

Уже в этом месяце вы можете расстаться. Поступит ужасная новость. Любимый человек уже длительное время изменяет.

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Лев

Апрель будет для вас совсем нелегким. Начнется черная полоса. Есть риск потерпеть финансовый крах и потерять едва ли не все, что заработали.

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Овен

Этот месяц будет насыщенным. Сможете значительно улучшить свое финансовое положение. В то же время вероятны серьезные изменения в личной жизни.

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