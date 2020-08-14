В голубом платье: Оля Цибульская поразила необычным образом от украинского бренда – фото
Певица и ведущая Оля Цибульская стала гостьей роскошной свадьбы коллеги Никиты Добрынина и победительницы "Холостяка" Даши Квитковой. Для мероприятия на берегу Днепра артистка выбрала наряд от украинского бренда. На ней было шифоновое платье голубого цвета с необычным дизайном.
В среду, 12 августа, звездная пара 9 сезона "Холостяка" собрала звездный бомонд украинского шоу-биза на громкую свадьбу. Мероприятие состоялось на террасе фешенебельного столичного заведения с видом на Днепр. Среди гостей была и знаменитая коллега жениха Оля Цибульская, которая в инстаграме выложила фотографию с молодоженами на фоне роскошной фотозоны.
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Для свадьбы певица выбрала эффектное платье, которое выгодно отличалось на фоне пастельных образов друзей Никиты Добрынина и Даши Квитковой. На ней наряд от украинского бренда Malva Florea, выполненный из голубого шифона. Декольте прикрывала объемная вставка, а пышный низ платья скрывал аппетитные бедра Цибульской.
Однако наряд на бретелях позволил засветить стройные подтянутые ножки и обнаженную спину. Звезда завершила образ туфлями на каблуках золотистого цвета, напоминающие танцевальную обувь. Свой праздничный вид Оля Цибульская дополнила макияжем в нюдових тонах, вечерней укладкой и серьгами с камнями.
Нет ничего более хрупкого, чем любовь. Берегите друг друга,
– трогательно написала певица.
Оля Цибульская с женихом и невестой / Фото Instagram / @cybulskaya
Оля Цибульская в платье от украинского бренда / Фото Instagram / @cybulskaya