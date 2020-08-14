Співачка та ведуча Оля Цибульська стала гостею розкішного весілля колеги Нікіти Добриніна і переможниці "Холостяка" Даші Квіткової. Для заходу на березі Дніпра артистка обрала вбрання від українського бренду. На ній була шифонова сукня блакитного кольору з незвичним дизайном.

У середу, 12 серпня, зіркова пара 9 сезону "Холостяка" зібрала зірковий бомонд українського шоу-бізу на гучне весілля. Захід відбувся на терасі фешенебельного столичного закладу з виглядом на Дніпро. Серед гостей була й знаменита колега нареченого Оля Цибульська, яка в інстаграмі поширила світлину з молодятами на тлі розкішної фотозони.

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Для весілля співачка обрала ефектну сукню, яка вигідно вирізнялась на тлі пастельних образів друзів Нікіти Добриніна та Даші Квіткової. На ній вбрання від українського бренду Malva Florea, виконане з блакитного шифону. Декольте прикривала об'ємна вставка, а пишний низ сукні приховував апетитні стегна Цибульської.

Проте вбрання на бретелях дозволило засвітити стрункі підтягнуті ніжки та оголену спину. Зірка завершила образ туфлями на підборах золотистого кольору, які нагадували танцювальне взуття. Свій святковий вигляд Оля Цибульська доповнила макіяжем у нюдових тонах, вечірньою укладкою та сережками з камінням.

Немає нічого більш тендітного, ніж кохання. Бережіть одне одного,

– зворушливо написала співачка.



Оля Цибульська з нареченими / Фото Instagram / @cybulskaya