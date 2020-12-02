Украинка Оксана Лынив стала лучшим дирижером 2020 года по версии немецких критиков. Она получила награду в Берлине из рук музыкального журналиста Мануэля Бруга и основателя награды доктора Ульриха Рунко.

Радостную новость Оксана Лынив сообщила на своей странице в фейсбуке. Ее признали лучшим дирижером 2020 года. Украинка приняла награду Oper! Awards от ведущих немецких критиков, основанную оперным журналом Oper! Das Magazin.

К слову Сергей Жадан издал роман "Интернат" на итальянском языке

Оксана Лынив рассказала, что немецкой премией Oper! Awards в 20 различных категориях наградили лучшие коллективы, постановки и исполнителей, она посвящена только оперному искусству и награждается публично.

Диригент призналась, что награда была для нее неожиданной. Церемония из-за пандемии коронавируса была перенесена в онлайн-формат, хотя должна была пройти в Берлине с публикой.

Высококвалифицированное жюри немецких критиков возглавил ведущий музыкальный журналист Германии – Мануэль Бруг. Особого внимания по мнению жюри заслужила моя постановка оперы Белы Бартока "Замок герцога Синяя Борода" в Баварской государственной опере,

– написала Оксана Лынив.

Из рук Мануэля Бруга, а также основателя награды доктора Ульриха Рунко Оксана Лынив и получила награду. Напомним, что Оксана Линев также станет первой женщиной-диригентом Байройтского фестиваля. Это произойдет впервые за 145 лет его существования.