Известный украинский писатель Сергей Жадан популяризирует свое творчество за границей. Его роман "Интернат" увидел свет на итальянском языке. На полках книжных магазинов произведение появится уже в начале декабря.

28 ноября состоялась онлайн-презентация романа Сергея Жадана "Интернат" на итальянском языке. Об этом сообщает "Радио Свобода". Благодарить стоит римское издательство Voland Edizioni.

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Над переводом "Интерната" в течение года работали Джованна Броджи и Марьяна Прокопович. Издательство Voland Edizioni отмечает, что "Интернат" Сергея Жадана – первое художественное произведение об украинско-российской войне на Донбассе, которое непременно заинтересует итальянских читателей.

Это не традиционная книга о войне. Здесь нет четкого разделения на плохих и хороших. Да, в произведении присутствует война, однако главная тема романа – не война сама по себе, а общая человеческая трагедия, которая касается всех,

– охарактеризовала книгу литературовед Джованна Броджи.

Она добавила, что трудно было найти точный итальянский аналог украинскому слову "интернат", ведь автор использовал его метафорически. Тираж произведения под названием Il Convitto составляет более полутора тысяч экземпляров, приобрести его в итальянских магазинах можно будет уже в начале декабря.



Роман Сергея Жадана "Интернат" на итальянском языке / Фото "Радио Свобода"