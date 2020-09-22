Украинка Оксана Лынив станет первой женщиной-дирижером известного Байройтского фестиваля. Это произойдет впервые за 145 лет его существования.

Дирижером на всемирно известном Байройтском фестивале станет украинка Оксана Лынив. Это объявила директор фестиваля Катарина Вагнер. Об этом сообщает Deutche Welle со ссылкой на газету Welt.

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Оксана Лынив откроет фестиваль 2021 года оперой "Летучий голландец", режиссером которой будет россиянин Дмитрий Черняков. Украинка станет первой женщиной-дирижером на фестивале за 145 лет. Оксана Лынив заявила, что есть что-то особенное в том, что она станет первой женщиной, которая будет дирижировать в этом волшебном месте.

Рихард Вагнер написал для женщин важные и определяющие роли в своих операх и изобразил их чрезвычайно эмансипированными,

– сказала Лынив.

Она также отметила, что Вагнер гордился бы тем, что спустя столько лет именно женщина воплотит в жизнь его музыку.

В этом году Байройтский фестиваль, на котором звучат произведения Рихарда Вагнера, отменили из-за пандемии коронавируса. Но директор заявила, что в следующем году он состоится.



Оксана Лынив / Facebook / @oksana.lyniv

Кто такая Оксана Лынив

Оксана Лынив родилась в 1978 году в городе Броды Львовской области. Училась во Львовском музыкальном училище имени Людкевича и Львовской государственной музыкальной академии имени Николая Лысенко.

Дирижер работала на больших сценах оперных театров мира: Баварской государственной опере, Берлинской государственной опере, Gran Teatre del Liceu Barcelona, Theater an der Wien. С 2008 по 2013 год возглавляла Одесский оперный театр. В 2017 году стала первой женщиной, занявшей пост музыкального руководителя оперы в Граце.