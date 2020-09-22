Українка Оксана Линів стане першою жінкою-диригенткою відомого Байройтського фестивалю. Це станеться вперше за 145 років його існування.

Диригенткою на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі стане українка Оксана Линів. Це оголосила директорка фестивалю Катаріна Ваґнер. Про це повідомляє Deutche Welle з посиланням на газету Welt.

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Оксана Линів відкриє фестиваль 2021 року оперою "Летючий голландець", режисером якої буде росіянин Дмитро Черняков. Українка стане першою диригенткою на фестивалі за 145 років. Оксана Линів заявила, що є щось особливе в тому, що вона стане першою жінкою, яка диригуватиме в цьому чарівному місці.

Ріхард Вагнер написав для жінок важливі та визначальні ролі у своїх операх та зобразив їх надзвичайно емансипованими,

– сказала Линів.

Вона також зазначила, що Вагнер пишався б тим, що через стільки років саме жінка втілить в життя його музику.

Цього року Байройтський фестиваль, на якому звучать твори Ріхарда Вагнера, відмінили через пандемію коронавірусу. Але директорка заявила, що наступного року він відбудеться.



Оксана Линів / Facebook / @oksana.lyniv

Хто така Оксана Линів

Оксана Линів народилась 1978 року в місті Броди Львівської області. Навчалась у Львівському музичному училищі імені Людкевича та Львівській державній музичній академії імені Миколи Лисенка.

Диригентка працювала на сценах великих оперних театрів світу: Баварській державній опері, Берлінській державній опері, Gran Teatre del Liceu Barcelona, Theater an der Wien. З 2008 по 2013 рік очолювала Одеський оперний театр. У 2017 році стала першою жінкою, яка обійняла посаду музичного керівника опери в Граці.