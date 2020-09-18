Американская певица Леди Гага, которая недавно выпустила музыкальный альбом под названием Chromatica, рассказала о трудностях в работе и сложном годе в журнале Billboard. Кроме интервью, звезда снялась в удивительной фотосессии.

Фотоистория состоялась 3 сентября 2020 года в Лос-Анджелесе, где автором фото стала художница Djeneba Aduayom, а стилистом съемки – Никола Формикетти. Среди экстравагантных и несколько футуристических образов Леди Гага примерила вещи таких брендов, как Bradley Sharpe, Jose It-Spain, Demonia, Cecilio Castrillo, Jisoo Jang, Lance Victor и Gasoline Glamour. Все невероятные фото вы можете посмотреть на Billboard.

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Леди Гага для Billboard: фото / Billboard

В интервью женщина поделилась, что этот год выдался нелегким для всех и для ее команды в частности. Она и ее помощники в течение всего периода пандемии работали над альбомом Chromatica и во время, когда им не удавалось приступить к работе, они вместе готовили еду, играли в настольные игры, молились и обменивались мнениями. Леди Гага отмечает, что относится к своей команды как в семье, а не как к персоналу. Именно это, возможно, и помогло им выпустить в свет такой мощный музыкальный продукт.

В журнале также прокомментировали выступление на WTV Video Music Awards, который длился около 9 минут в стиле попурри.

"Это был прекрасный пример того, как мы хотели воплотить искусство в пандемии, а именно: давайте создадим искусство, которое вы забудете через 10 лет за исключением того факта, что эта пандемия носила маску. И даже тогда это была Гага. Она всю свою карьеру носила маски", – комментируют выступление Гаги в Billboard.

Все образы Леди Гаги с Video Music Awards 2020