Американська співачка Леді Гага, яка нещодавно випустила музичний альбом під назвою Chromatica, розповіла про труднощі у роботі та складний рік у журналі Billboard. Окрім інтерв'ю, зірка знялась у дивовижній фотосесії.

Фотоісторія відбулась 3 вересня 2020 року у Лос-Анджелесі, де автором фото стала мисткиня Djeneba Aduayom, а стилістом зйомки – Нікола Формікетті. Серед екстравагантних і дещо футуристичних образів Леді Гага приміряла речі таких брендів, як Bradley Sharpe, Jose It-Spain, Demonia, Cecilio Castrillo, Jisoo Jang, Lance Victor і Gasoline Glamour. Усі неймовірні фото ви можете також переглянути на Billboard.

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Леді Гага для Billboard: фото / Billboard

В інтерв'ю жінка поділилась, що цей рік видався нелегким для усіх і для її команди зокрема. Вона та її помічники впродовж всього періоду пандемії працювали над альбомом Chromatica і в час, колиїм не вдавалось приступити до роботи, вони разом готували їжу, грали настільні ігри, молились та обмінювались думками. Леді Гага зазначає, що ставиться до своєї команди як до сім'ї, а не як до персоналу. Саме це, можливо, і допомогло їм випустити у світ такий потужний музичний продукт.

У журналі також прокоментували виступ на WTV Video Music Awards, який тривав близько 9 хвилин у стилі попурі.

"Це був прекрасний приклад того, як ми хотіли втілити мистецтво у час пандемії, а саме: давайте створимо мистецтво, яке ви забудете через 10 років, за виключенням того факту, що ця пандемія носила маску. І навіть тоді це була Гага. Вона всю свою кар'єру носила маски", – коментують виступ Гаги у Billboard.

Всі образи Леді Гаги з Video Music Awards 2020