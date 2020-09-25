Пандемия коронавируса внесла коррективы в абсолютно все области мира, и поэтому даже фэшн-индустрии пришлось себя реабилитировать после локдауна и внести новые коррективы в Недели мод. Несмотря на карантин, в Европе продолжаются фэшн-показы, но с определенными ограничениями. Как гости мероприятий реагируют на это и берегут ли себя от инфекции – читайте далее.

Известно, что сейчас идет одна из самых известных и престижных Недель мод в Милане. Перед этим происходили фэшн-показы в Лондоне, а после Милана дизайнеры отправятся в Париж. Все показы модных брендов происходят с заполненностью залов на 50%, с социальным дистанцированием между гостями и только при наличии масок. Билетов на показы стало значительно меньше, но и из-за закрытия границ во многих странах посетителей в столицах моды ощутимо поубавилось.

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Но первые красавицы показов – street-style дивы – смогли адаптироваться к новым условиям, и кроме привычного стильного наряда они добавили обязательный в сегодняшнее время аксессуар – маску. Они самых разнообразных вариаций: от гламурных со стразами и бахромой до классических с драгоценными камнями. Цветовая гамма тоже часто выдержана и даже дополняет образы модниц. Но что тут говорить – предлагаем посмотреть лучшие street-style looks, которые запомнились редакции LifeStyle 24.

Недели моды в Лондоне и Милане 2020: фото / Getty Images

Напомним, что многие шоу известных брендов весной 2020 года так и не состоялись из-за вспышки коронавируса в Европе, которая стремительно переросла в пандемию. Некоторые бренды мгновенно перевели показы в онлайн-форматы, некоторые – полностью отменили или перенесли. Только через полгода все дизайнеры, модели и команды шоу вернулись к работе, чтобы хотя бы частично показать результаты работы над новыми коллекциями.

Расписание Недель моды 2020 весна-лето 2021:

Неделя моды в Нью-Йорке (11 – 16 сентября)

Неделя моды в Лондоне (18 – 22 сентября)

Неделя моды в Милане (22 – 28 сентября)

Неделя моды в Париже (22 сентября-6 октября)

Неделя моды в Шанхае (9 – 16 октября)

Неделя моды в Сеуле (14 – 20 октября)

С начала пандемии коронавируса в мире официально заболело 32,5 миллиона человек, из которых почти миллион умерли. В Италии, где сейчас проходит Неделя моды в Милане, COVID-19 заболели за все время 304 тысячи человек, из них 221 тысяча выздоровели и 35 тысяч умерли. В Великобритании, где несколько дней назад завершилась Неделя моды, заболели 416 тысяч человек, а во Франции, где состоятся показы, заболели почти полмиллиона людей.