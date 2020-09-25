Пандемія коронавірусу внесла корективи в абсолютно усі галузі світу, і тому навіть фешн-індустрії довелось себе реабілітувати після локдауну та внести нові корективи у Тижні мод. Незважаючи на карантин, в Європі тривають фешн-покази, але з певними обмеженнями. Як гості заходів реагують на це та бережуть себе від інфекції – читайте далі.

Відомо, що наразі триває один з найвідоміших та найпрестижніших Тижнів мод – у Мілані. Перед цим відбувались фешн-покази у Лондоні, а після Мілану дизайнери відправляться у Париж. Усі покази модних брендів відбуваються із 50%-вою заповненістю залів, із соціальним дистанціюванням між гостями і лише за наявності масок. Квитків на покази стало значно менше, але й через закриття кордонів у багатьох країнах відвідувачів у столицях моди відчутно поменшало.

До слова У стильному костюмі: Ірина Шейк продемонструвала бездоганний образ на вулицях Мілана – фото

Але перші красуні показів – street-style діви – змогли адаптуватись до нових умов, і крім звичного стильного вбрання вони додали обов'язковий у сьогоднішній час аксесуар – маску. Вони є найрізноманітніших варіацій: від гламурних зі стразами і бахромою до класичних з дорогоцінним камінням. Кольорова гама теж часто витримана та навіть доповнює образи модниць. Та що тут говорити – пропонуємо краще переглянути найкращі образи зі street-style looks, які запам'ятались редакції LifeStyle 24.

Тижні моди в Лондоні та Мілані 2020: фото / Getty Images

Нагадаємо, що багато шоу відомих брендів навесні 2020 року так і не відбулись через спалах коронавірусу у Європі, який стрімко переріс у пандемію. Деякі бренди миттєво перевели покази в онлайн-формати, деякі – повністю скасували або перенесли. Лише через пів року усі дизайнери, моделі та команди шоу повернулись до роботи, щоб хоча б частково показати результати роботи над новими колекціями.

Розклад Тижнів моди 2020 весна-літо 2021:

Тиждень моди в Нью-Йорку (11 – 16 вересня)

Тиждень моди в Лондоні (18 – 22 вересня)

Тиждень моди в Мілані (22 – 28 вересня)

Тиждень моди в Парижі (22 вересня – 6 жовтня)

Тиждень моди в Шанхаї (9 – 16 жовтня)

Тиждень моди в Сеулі (14 – 20 жовтня)

З початку пандемії коронавірусу у світі офіційно захворіло 32,5 мільйона людей, з яких майже мільйон померли. В Італії, де зараз триває Тиждень моди в Мілані, на COVID-19 захворіли за весь час 304 тисячі людей, з них 221 тисяча одужали і 35 тисяч померли. Щодо Великої Британії, де кілька днів тому завершився Тиждень моди, то там захворіли 416 тисяч людей, а у Франції, де згодом відбудуться покази, захворіли майже пів мільйона людей.