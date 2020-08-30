Популярная певица находится на последних сроках беременности, однако это не мешает ей вести активную жизнь и даже приобретать новый опыт. Светлана Тарабарова впервые испекла пирог с 1-летним сыном Иваном, а процесс приготовления показала в сети.

Артистка Светлана Тарабарова довольно часто снимается с годовалым сыном Иваном, которому 9 сентября исполнится два года. Однако на кухне вместе со звездной мамой малыш появился впервые, а забавные фото певица показала в Инстаграме.

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Как выяснилось, вместе они готовили шарлотку с яблоками, которая стала их первым общим пирогом. Светлана Тарабарова призналась, что десерт получился "вкуснейшим". Кроме того, вместе с сыном они получили невероятные эмоции.

Для работы на кухне звезда выбрала светлый фартук с коричневым карманом посередине, который надела на шифоновую блузку в мелкий черный горошек. Как настоящая хозяйка, Светлана Тарабарова не забыла и про колпак, без которых не обходятся шеф-повара. Длинные волосы она собрала в низкий хвост.

Годовалый Иван рядом с мамой предстал в белой майке и шортах песочного цвета. Заметим, что малыш надел свой крошечный колпак, что не могло не тронуть сеть.

Светлана Тарабарова испекла пирог вместе с сыном / Фото Instagram / @tarabarova

Сын Светланы Тарабаровой / Фото Instagram / @tarabarova

Похоже, процесс приготовления мальчику не слишком понравился, ведь он лакомился печеньем и забавно позировал на камеру с "усами" от кефира. Однако Иван был в восторге от результата, когда Светлана Тарабарова разрезала уже готовый пирог. Выглядел он крайне аппетитно.

Светлана Тарабарова испекла пирог вместе с сыном / Фото Instagram / @tarabarova