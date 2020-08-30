Популярна співачка перебуває на останніх термінах вагітності, проте це не заважає їй вести активне життя та навіть здобувати новий досвід. Світлана Тарабарова вперше спекла пиріг з однорічним сином Іваном, а процес приготування показала в мережі.

Артистка Світлана Тарабарова досить часто знімається з однорічним сином Іваном, якому 9 вересня виповниться два роки. Проте на кухні разом з зірковою мамою малюк з'явився вперше, а кумедні фото співачка показала в інстаграмі.

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Як з'ясувалось, разом вони готували шарлотку з яблуками, яка стала їхнім першим спільним пирогом. Світлана Тарабарова зізналась, що десерт вийшов "смачнющим". Крім того, разом з сином вони отримали неймовірні емоції.

Для роботи на кухні зірка обрала світлий фартух з коричневою кишенею посередині, який одягла на шифонову блузку в дрібний чорний горошок. Як справжня господиня, Світлана Тарабарова не забула й про ковпак, без яких не обходяться шеф-кухарі. Довге волосся вона зібрала в низький хвіст.

Однорічний Іван поряд з мамою постав у білій майці та шортах пісочного кольору. Зауважимо, що малюк мав свій крихітний ковпак, що не могло не зворушити мережу.



Світлана Тарабарова спекла пиріг разом з сином / Фото Instagram / @tarabarova



Син Світлани Тарабарової / Фото Instagram / @tarabarova

Схоже, процес приготування хлопчику не надто сподобався, адже він ласував печивом й кумедно позував на камеру з "вусами" від кефіру. Проте Іван був у захваті від результату, коли Світлана Тарабарова розрізала вже готовий пиріг. Виглядав він вкрай апетитно.



Світлана Тарабарова спекла пиріг разом з сином / Фото Instagram / @tarabarova