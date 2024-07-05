Эти фамилии указывают на то, что главой рода была женщина: проверьте свою в списке
Источник:ТСН
Каждая украинская фамилия имеет особое значение и смысл. Ведь родовое имя наши предки получали не просто так, а по роду деятельности, особыми чертами внешности, местом жительства или статусом в обществе. Фамилии, которые давали женщинам как главам рода, тоже отличались от других.
В древности женщина не имела столько прав, как мужчины. Только лицам мужского пола можно было стать главой рода. И этот статус переходил к женщине лишь в тех случаях, если в семье не становилось мужчины.
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Какие украинские фамилии указывают на то, что женщина возглавляла род
Если женщина возглавляла род, семья получала фамилию, происходящую от ее имени. Проверьте этот список – если в нем вам удастся найти свою фамилию, значит ваш род возглавляла женщина.
- Гальченко, Гальчук, Ганзенко, Гандзюк, Ганчук, Ганненко, Гапченко.
- Любащенко, Любченко, Любарщук.
- Евдошенко, Ивженко, Харитенко, Химченко, Хивренко.
- Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома.
- Натальченко, Наталуха, Наталенко.
- Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук.
- Оксанич, Оксанчук, Оксаниченко, Ольжич, Ольжиченко.
- Мотрук, Мотрич, Мотриненко, Мелащенко, Мелашенко, Меланченко.
- Мащенко, Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук.
Интересно, что в Украине также распространены шляхетские и церковные фамилии довольно распространены в Украине. Их можно отличить по таким суффиксам: -ич, -ович, -ский, -цкий, -овский, -ивский, -евский, -евский.