Известная украинская танцовщица Екатерина Кухар поражает своими образами не только в эфирах "Танцев со звездами", но и на других светских выходах или съемках. Балерина показала новый красивый аутфит.

Судья популярного шоу "Танцы со звездами" опубликовала новые фото на своей странице в инстаграме. Екатерина Кухар никогда не теряет момента, когда можно похвастаться новым образом и продемонстрировать изысканный наряд

К слову Екатерина Кухар покорила безупречным образом в топе и черной юбке: пикантное фото

Look Екатерины Кухар

Танцовщица позировала на темном фоне. Она надела красивое розовое платье на широких бретелях, которое перекрестно соединялось на груди. Наряд обнажил плечи Екатерины Кухар, а также ее живот, где был небольшой вырез. Кроме того, балерина появилась без бюстгальтера, поэтому фото получилось довольно пикантное.

Прима-балерина дополнила образ серебристыми сережками округлой формы. Она уложила длинные волосы легкими волнами. На лице Екатерина Кухар сделала роскошный макияж. Она накрасила глаза коричневыми тенями, а губы подчеркнула бежевой помадой.

Под фото танцовщица написала, что верит в силу благодарности. И поэтому поблагодарила за аромат цветов на столике у кровати, будущий спектакль, любовь и возможность наслаждаться музыкой в ​​поездке.

Поклонников покорил новый образ танцовщицы: "Какая вы здесь волшебная", "Стильная и крутая", "Какая красавица", "Какая замечательная улыбка", – написали поклонники в комментариях.



Екатерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official