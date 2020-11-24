Украинская танцовщица и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар на очередном эфире продемонстрировала безупречный образ.

Известная прима-балерина и танцовщица Екатерина Кухар на протяжении всех выпусков легендарного проекта "Танцы со звездами" покоряла зрителей безупречными аутфитами. Фотографиями с суперфинала судья шоу поделилась на своей странице в Инстаграме.

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Безупречный образ Екатерины Кухар

Танцовщица для очередного эфира выбрала белый кроп-топ с широкими рюшами и вырезом на плечах. Он завязывался на шее черными бретелями. Звезда связала топ с юбкой длины миди с пикантным вырезом. Такой наряд удачно подкреливал тонкую талию Екатерины Кухар и ее безупречную фигуру.

Судья "Танцев" дополнила образ бежевыми туфлями на каблуке с черным острым носком, а также длинной серебристой серьгой. Стилисты сделали танцовщице элегантную прическу, собрав волосы в пышный пучок. Они также подчеркнули глаза Екатерины Кухар длинными черными стрелками, а губы накрасили бежевым блеском.

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