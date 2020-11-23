Прима-балерина Екатерина Кухар обожает автомобили и имеет в собственности марку Porsche. Однако звезду нельзя назвать хорошим водителем, так как она часто нарушает правила дорожного движения.

В интервью для программы "Светская жизнь" судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар рассказала о курьезах, которые случались с ней за рулем. Как выяснилось, она часто не соблюдает правила дорожного движения, за что регулярно получает штрафы.

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Екатерина Кухар нарушает ПДД

На дорогом авто марки Porsche прима-балерина смело передвигается по столице. Однако безупречным водителем знаменитость назвать нельзя, так как она часто превышает скоростной режим и паркуется в запрещенных местах. Поэтому после установки камер видеофиксации ПДД она часто получает "письма счастья". Только за октябрь таких поступило семь.

"Я говорю: "Ты можешь немножечко быстрее тормозить перед камерой?" Она тормозит, но не успевает сбросить скорость до 69 (километров в час – ред.)", – поделился муж балерины Александр Стоянов.



Екатерина Кухар за рулем автомобиля / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official

Последний курьезный инцидент случился прямо в день съемок. Екатерина Кухар опаздывала на очень важную встречу и "случайно" припарковалась прямо возле посольства. Поэтому ее машина оказалась на штрафплощадке.

"Вышла, а моей машины нет. Позвонила мужу, сказала, что наверняка машину украли, потому что ее нет, она исчезла. А он говорит: "Где ты припарковалась?"Я ответила, что очень опаздывала и припарковалась возле посольства", – рассказала Екатерина Кухар. Она пошутила, что обратится к мэру Киева Виталию Кличко и будет просить скидку на выкуп автомобиля со штрафплощадки.

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