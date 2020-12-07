Очередной сезон одного из самых рейтинговых шоу "Танцы со звездами" отличился многочисленными скандалами. Чуть ли не самым громким из них стал открытый конфликт судьи Екатерины Кухар с участницей Ольгой Фреймут. Прима-балерина решила объяснить, почему ведущая позволяла себе такое фамильярное общение.

Обсуждение проекта "Танцы со звездами 2020" продолжается даже после окончания сезона и объявления победителя, ведь громкие курьезы и публичное противостояние запомнится зрителям надолго. В интервью для издания "Обозреватель" строгая судья шоу Екатерина Кухар рассказала об Ольге Фреймут, которая стала первой участницей, которая решилась открыто конфликтовать с балериной и даже вызвала ее на танцевальный батл.

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Екатерина Кухар о конфликте с Ольгой Фреймут на "Танцах со звездами"

Прима-балерина призналась, что с Олей Фреймут подружилась задолго до начала съемок шоу "Танцы со звездами". Стоит добавить, что в одном из интервью, снятом летом, ведущая намекала на дружбу с Екатериной Кухар и рассказывала, что была гостьей в доме звездной пары. Судья проекта убеждена, что именно близость вне съемочной площадки повлияла на фамильярное общение Фреймут в прямом эфире.

С Ольгой Фреймут у нас хорошие отношения, мы с ней общались и были знакомы задолго до шоу. Наверное, поэтому она позволяла себе больше других,

– поделилась Екатерина Кухар.

Однако балерина утверждает, что артист должен высказываться в танце, а не во время комментариев судей. Ведь им с Владом Ямой и Григорием Чапкисом очень трудно подобрать правильные слова, которые мотивировали бы пары работать еще больше.

"Мы не ждем оправданий от участников. Мы ждем от них только танец! Они могут выражаться в сюжете или на балконе, который для этого и предназначен", – отметила судья "Танцев со звездами".