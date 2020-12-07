Екатерина Кухар объяснила фамильярное общение с Ольгой Фреймут на "Танцах со звездами"
Очередной сезон одного из самых рейтинговых шоу "Танцы со звездами" отличился многочисленными скандалами. Чуть ли не самым громким из них стал открытый конфликт судьи Екатерины Кухар с участницей Ольгой Фреймут. Прима-балерина решила объяснить, почему ведущая позволяла себе такое фамильярное общение.
Обсуждение проекта "Танцы со звездами 2020" продолжается даже после окончания сезона и объявления победителя, ведь громкие курьезы и публичное противостояние запомнится зрителям надолго. В интервью для издания "Обозреватель" строгая судья шоу Екатерина Кухар рассказала об Ольге Фреймут, которая стала первой участницей, которая решилась открыто конфликтовать с балериной и даже вызвала ее на танцевальный батл.
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Екатерина Кухар о конфликте с Ольгой Фреймут на "Танцах со звездами"
Прима-балерина призналась, что с Олей Фреймут подружилась задолго до начала съемок шоу "Танцы со звездами". Стоит добавить, что в одном из интервью, снятом летом, ведущая намекала на дружбу с Екатериной Кухар и рассказывала, что была гостьей в доме звездной пары. Судья проекта убеждена, что именно близость вне съемочной площадки повлияла на фамильярное общение Фреймут в прямом эфире.
С Ольгой Фреймут у нас хорошие отношения, мы с ней общались и были знакомы задолго до шоу. Наверное, поэтому она позволяла себе больше других,
– поделилась Екатерина Кухар.
Однако балерина утверждает, что артист должен высказываться в танце, а не во время комментариев судей. Ведь им с Владом Ямой и Григорием Чапкисом очень трудно подобрать правильные слова, которые мотивировали бы пары работать еще больше.
"Мы не ждем оправданий от участников. Мы ждем от них только танец! Они могут выражаться в сюжете или на балконе, который для этого и предназначен", – отметила судья "Танцев со звездами".
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