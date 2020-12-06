Украинский танцор Влад Яма, получивший травму на"Танцах со звездами", рассказал о своем самочувствии. Также он рассекретил, за что можно получить штраф на шоу.

Судья шоу "Танцы со звездами" и танцор Влад Яма дал интервью в программе "Светская жизнь с Катей Осадчей". В нем он рассказал о травме руки, полученной в одном из эфиров шоу, и о штрафах на проекте.

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Самочувствие Влада Ямы

Танцовщик рассказал, что чувствует себя он прекрасно. К счастью, все кости целы, но есть серьезный разрыв, из-за которого и надо было делать непростую операцию. Месяц Влад Яма должен пройти в гипсе, а еще 2 уйдет на разработку руки. Он признался, что является правшой, но в последние недели вынужден быть левшой.

Оценки на самом деле поднимать несложно, а вот пишу я сейчас, как эстонский врач: очень криво и медленно. Когда вкусно, могу и этак (рукой – ред.), но вот носки надевать – очень долго,

- рассказал Влад Яма.

Влад Яма о контрактах на шоу

Танцор поделился, что в контрактах не прописана определенная компенсация за травмы на шоу. Зато – можно потерять большую сумму денег за опоздание на эфир.

Если ты опоздаешь на прямой эфир, то теряешь половину гонорара за весь сезон. Я никогда не опаздываю, поэтому я спокойно к этому отношусь. А насчет физических травм – нет, не было там такого,

- рассказал Влад Яма.

Мужчина признался, что после неудачной поддержки с Юлией Саниной, приведшей к травме руки у танцовщика, он не уверен, что хочет снова выходить на паркет.

Смотрите интервью Влада Ямы в "Светской жизни":