Британский музыкант и победитель шоу X-Factor Мэтт Кардл рассказал о переписке с Меган Маркл. Она происходила за год до встречи девушки с принцем Гарри и была очень неоднозначной.

Около 5 лет назад британский певец Мэтт Кардл вел неоднозначную переписку с Меган Маркл. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

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По словам музыканта, он был смущен знаками внимания от Меган Маркл. Победитель шоу X-Factor-2010 рассказал, что она начала писать ему первая, после выступления певца на популярном проекте. Меган также следила за Мэттом в социальных сетях.

Это была очень странная ситуация. Очень странная. И я действительно не знаю, как все произошло. Мне казалось, что это забавно, но это потрясающие воспоминания,

– сказал Мэтт Кардл.

Пара долго переписывалась в социальных сетях. Они даже договаривались сходить на свидание, но оно все-таки не состоялось. Музыкант отметил, что ему нравилось обмениваться с Меган Маркл сообщениями и нравилось ее внимание к парню. Впрочем, через некоторое время он нашел женщину своей мечты, на которой женился. А Меган Маркл через год познакомилась с принцем Гарри, с которым сыграла свадьбу 2018 года весной.